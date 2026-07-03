Mantienen arresto domiciliario total para carabineros imputados por muerte de hinchas de Colo-Colo en inmediaciones del Monumental

El Centro de Justicia de Santiago decidió mantener el arresto domiciliario total para dos carabineros acusados por la muerte de dos hinchas de Colo-Colo, ocurrida a las afueras del Estadio Monumental el 10 de abril de 2025.

Además, se resolvió que la medida cautelar deberá cumplirse en sus respectivos domicilios, bajo supervisión de la Policía de Investigaciones (PDI), y no en dependencias de una comisaría.

Los uniformados se encuentran imputados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio en el marco de la investigación por el fallecimiento de Martina Riquelme y Mylan Liempi.

El abogado defensor de los carabineros, Felipe Moraga, mencionó que la acusación se mantuvo por apremios ilegítimos y manifestó que no quisieron "entrar en debates respecto al fondo del asunto, que nosotros sostenemos que no cometieron esta infracción. Es decir, no fueron atropellados por el carro policial, que eso lo hemos planteado ya en innumerables ocasiones".

Por su parte, la abogada querellante, Mariana Rojas, señaló que "en relación con la solicitud de modificación de la medida cautelar, la defensa estaba pidiendo que esta se cumpliera únicamente como arresto nocturno. Nos sorprendimos al enterarnos de que estos señores cumplían el arresto domiciliario en una comisaría y seguían desempeñando funciones como carabineros, lo que resulta increíble".

El abogado de la familia de Mylan Liempi, José Henríquez, indicó que "se hicieron precisiones respecto de la conducta de los funcionarios. Se incorporaron una serie de antecedentes que dan cuenta de un actuar negligente o culposo, como no utilizar las balizas ni las señales sonoras, entre otros elementos que se han ido sumando y que también dicen relación con la velocidad a la que se desplazaban".

Agregó que "son antecedentes que, evidentemente, permiten dar mayor precisión a los hechos y que, finalmente, se ajustan a la figura típica de apremios ilegítimos", explicó

En tanto, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, expresó que "para nosotros, como Club Social y Deportivo Colo-Colo, es fundamental que se pueda hacer justicia, que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que se pueda generar un precedente".

"Ojalá esto sirva para dar mayor tranquilidad a las familias y que este proceso pueda terminar lo antes posible, para que puedan tener un poco más de paz las familias de Martina y Mylan", añadió.

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