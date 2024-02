Madre de mujer asesinada en Maipú llega hasta La Moneda y exige justicia por su hija: “Que sea la pena máxima”

La madre de Ari Salgado, la joven asesinada en manos de su pareja en la comuna de Maipú de la región Metropolitana, llegó hasta el palacio de La Moneda la tarde de este martes, donde exigió justicia por el femicidio de su hija.

En concreto, Genoveva Arango solicitó que el victimario de la joven de 24 años, Joaquín González Barra, sea condenado a la máxima pena que admite la legislación de nuestro país: presidio perpetuo calificado.

Cabe recordar que, la joven fue atacada en múltiples ocaciones con un arma blanca en el domicilio de los padres de su asesino, quien escondió el cuerpo en un saco de papas al interior de una maleta la que mantuvo oculta bajo su cama por alrededor de 22 a 26 horas, hasta que contó sobre el crimen a su familia.

“Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto. Ya es mucho, demasiado, que todos los días estén muriendo mujeres”, fueron parte de las palabras de la madre de Ari.

“Yo quiero pedirle al señor Presidente Boric que se haga justicia, porque el hombre se ensañó con mi hija, él no tuvo piedad. No fue una puñalada, no fue una discusión, él la quería eliminar”, expuso directamente Arango.

Continuando con sus dichos, la mujer fue enfática en señalar que “tiene que hacerse justicia por cada mujer que ha muerto, por cada mujer que ha sufrido el horror de vivir este tormento, de que un hombre te maltrate psicológicamente”.

“Lo único que exijo al Presidente Boric es que me ayude en esto. Que la justicia realmente se haga cargo de esto. Son muchas mujeres las que han muerto bajo las manos de un femicida”, continuó la madre de Ari, asegurando que el imputado “es un hombre malo, que lo único que desea es obtener a esa mujer, para tenerla, poseerla y matarla”.

