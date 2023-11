Macaya dice que aunque Matthei no asuma coordinación del 'A Favor', colaborará "en las posibilidades que tenga"

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, acompañado de la directiva del partido, consejeros, expertos y parlamentarios, lanzaron su campaña por la opción "A Favor" para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

El legislador aprovechó la instancia para referirse al rol que tendrá la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseverando que "hemos conversado con ella y no puede asumir una coordinación por razones evidentes, tiene un día a día de trabajo 24/7 de alcaldesa".

No obstante, sostuvo que "en la medida que sus obligaciones como alcaldesa se lo permitan, ella sí va a colaborarnos con las actividades, quizás no como coordinadora, pero en su tiempo libre y en las posibilidades que ella tenga de trabajar por la opción que ya ha manifestado estar adhiriendo, que es la opción 'A Favor'".

En la misma línea, el parlamentario destacó "el rol que cumplió la alcaldesa Matthei hace un mes y medio, cuando hizo un llamado de atención" al Consejo Constitucional, y la "capacidad de cambiar un poquito el rumbo de ciertas cosas que quizás no se estaban haciendo de buena forma".

"Acá muchas veces la gente se queda con frases o con alguna cuña en un contexto determinado, lo importante es que la alcaldesa Evelyn Matthei está a favor de aprobar la Constitución y de que cerremos este ciclo", agregó.

El timonel de la UDI aseguró que "nosotros estamos muy coordinados con ella y tenemos la impresión de que las encuestas a dos años de una elección presidencial no son lo más relevante. A pesar de que estamos muy contentos que ella marque consistentemente en las primeras posiciones, es algo que falta todavía a un camino por recorrer".

Sobre lo que será la campaña, detalló que "estamos recorriendo Chile desde ya junto a nuestros expertos, abogados y economistas, cumpliendo una labor de información muy importante".

"Estamos dando a conocer el texto, desmitificando falsedades y demostrando que esta Constitución será la constitución de la seguridad, del crecimiento económico, y que ayudará a resolver temas tan importantes para los chilenos como la salud, pensiones y educación", acotó el senador.

El pasado miércoles, Matthei descartó liderar el comando de mujeres que apoyará la opción 'A Favor'. "Yo soy básicamente alcaldesa. No me quedan días, no me quedan días de vacaciones. Yo soy alcaldesa, este es mi rol principal", zanjó en ese entonces.

PURANOTICIA