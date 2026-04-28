Liberan a Francisco Kaminski tras detención por drogas en medio de masivo operativo de la PDI

Durante la mañana de estee martes, el presentador de televisión Francisco Kaminski fue puesto en libertad luego de haber sido aprehendido a primera hora en su residencia ubicada en la comuna de Las Condes. En dicho lugar, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) halló drogas, situación sobre la cual el propio comunicador reconoció que "unos gramos de marihuana" fueron incautados en su poder.

La captura del rostro televisivo fue concretada por efectivos de la Brigada Antinarcóticos, quienes ingresaron a su vivienda situada en av. Condes. Este procedimiento se llevó a cabo bajo el contexto de una indagatoria mayor vinculada al lavado de activos asociados al narcotráfico, una causa judicial donde el animador figura únicamente como sujeto de interés.

Fue pasadas las 05:30 horas cuando los detectives irrumpieron en el domicilio del comunicador, descubriendo la sustancia ilícita que, según argumentó el involucrado, mantenía para su consumo personal. A pesar de esta justificación, se procedió con su detención en flagrancia, siendo derivado posteriormente hasta las dependencias del cuartel de la Brian emplazadas en Estación Central.

Su salida del recinto policial se concretó poco antes de la 9 de la mañana. Al abandonar el lugar, el presentador emitió escuetas declaraciones a la prensa, reiterando textualmente: "me encontraron unos gramos de marihuana". Asimismo, aprovechó la instancia para aclarar que en la causa de lavado de activos se encuentra en calidad de testigo.

El registro efectuado a Kaminski no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de allanamientos simultáneos que se están desarrollando en sectores como La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto. A estas diligencias se suman otras comunas pertenecientes a las regiones de Valparaíso y O’Higgins, todo esto como parte integral de una masiva ofensiva de la PDI denominada operación "Rey David".

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