"Las injusticias te hacen fuerte": Cathy Barriga lamenta entre lágrimas la prisión preventiva de su esposo Joaquín Lavín

Luego de decretarse la medida cautelar de prisión preventiva en contra de su esposo, Joaquín Lavín León, las dependencias del Centro de Justicia fueron abandonadas por una visiblemente afectada Cathy Barriga. La exalcaldesa de Maipú se retiró del recinto judicial derramando lágrimas ante la situación que enfrenta su cónyuge.

En medio de su salida, la otrora jefa comunal aprovechó la instancia para reflexionar sobre el complejo escenario, asegurando que “las injusticias te hacen fuerte también, te hacen ser mucho más fuerte”.

Al abordar el escrutinio público y mediático, la exautoridad hizo hincapié en su entorno más íntimo. Al respecto, declaró: "Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo. Por favor tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Estos han sido años difíciles, de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños".

Siguiendo esa misma línea, la exfigura política solicitó "un poco de empatía. Esto es una investigación. Ambas cosas son investigaciones y no veo que se trate de la misma manera a todos los que están en esto", cuestionando así la presunta disparidad de criterios en el trato hacia los involucrados.

Con un tono de evidente frustración, enfatizó en las consecuencias irreversibles que este periodo ha dejado en su vida personal. "Entiéndame a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo (...) Démosle tiempo al tiempo. Todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie nos devuelve. En mi caso cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho", sostuvo.

El impacto directo sobre sus descendientes fue otro de los puntos centrales de su intervención. Sobre este aspecto, detalló que "Hoy es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos, porque se están vulnerando temas que tienen que ver con su desarrollo".

Para ilustrar esta vulneración, recordó episodios pasados vinculados a la salud de uno de sus hijos. “Cuando primero se publicó el diagnóstico de mi pequeño, que es autista, y luego se dijo que había sido falsificado. Esa causa se cerró y no prosperó", rememoró, para luego concluir advirtiendo que "el más vulnerado es mi chiquitito hoy día también".

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