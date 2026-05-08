Prisión preventiva para Joaquín Lavín León: Juez acusa "red de corrupción" y "macrocriminalidad" en el Poder Legislativo

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil. Su exasesor, Arnaldo Domínguez, imputado por los mismos delitos, también quedó privado de libertad tras una extensa formalización que comenzó el pasado lunes.

En su resolución, el juez Daniel Urrutia dio por acreditada la participación de los imputados en todos los delitos y concedió la prisión preventiva de ambos por peligro para la seguridad de la sociedad, argumentando la gravedad de los hechos: "red de corrupción" en el Poder Legislativo y "macrocriminalidad".

El esquema de las boletas falsas

Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lavín presentó al Congreso y al Servicio Electoral (Servel) cerca de 200 boletas ideológicamente falsas que provocaron un perjuicio fiscal de $104 millones entre 2015 y 2024.

Este mecanismo operaba mediante reembolsos por servicios con la Imprenta MMG —propiedad del imputado Juan Silva, quien cumple arresto domiciliario nocturno— y la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vázquez. En esta última, Lavín y Vázquez desarrollaron el proyecto “SocialTazk”, destinado al almacenamiento de bases de datos y envío masivo de mensajes a más de 70 candidatos de la UDI.

El objetivo del proyecto era, según el Ministerio Público: "en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas".

Pese a los antecedentes, el abogado defensor Cristóbal Bonacic cuestionó la solidez de la investigación durante los alegatos, criticando: "la falta de fundamento de la pretensión del Ministerio Público, la cual descansa en una selección arbitraria de elementos que obran en la carpeta de investigativa, omitiendo otros que dan cuenta precisamente lo contrario".

Cabe recordar que la investigación contra el exdiputado Lavín surgió como una arista de la causa que afecta a su esposa y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra formalizada por un presunto fraude al fisco cercano a los 33 mil millones de pesos. En la audiencia también participaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.

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