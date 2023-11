Lanzan campaña que busca enfrentar el comercio ilegal fomentando la denuncia de la ciudadanía

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Subsecretaría de Prevención del Delito, pusieron en marcha la iniciativa “Denuncia Seguro Comercio”, un programa enfocado en incentivar a los comerciantes a denunciar los delitos.

Según la última encuesta de victimización del comercio, el 60,1% de los locatarios no denunciaron los delitos de que fueron víctimas. Esta encuesta también reveló que solo el 13,4% de los comerciantes que denunciaron delitos, sintieron que obtuvieron los resultados esperados y que la reticencia a denunciar se atribuye mayormente a la desconfianza en la eficacia del proceso (71,8%) y a la naturaleza engorrosa de los trámites (54,5%).

En la comuna de San Bernardo se realizó esta actividad donde participaron el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio y el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

La iniciativa busca cambiar la percepción sobre la eficacia de las denuncias y la confianza en las instituciones, abordando las barreras que han impedido a muchos comerciantes denunciar.

En la instancia se señaló que con el apoyo de “Denuncia Seguro Comercio”, los locatarios podrán desempeñar un papel activo en la prevención de los delitos, participando activamente en este esfuerzo colectivo para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el sector.

Entre los delitos que se pueden informar está la distribución y venta de productos falsificados, la comercialización de productos ilegales y la existencia de lugares de acopio de productos ilegales. Los datos recibidos por el programa son analizados por un grupo de profesionales quienes luego la derivan al Ministerio Público para iniciar una investigación o agregarla a una ya existente.

El subsecretario Vergara indicó que "la invitación es a que por medio del *4242 puedan hacer esta denuncia anónima y se encontrarán con un equipo que tendrá una nueva tarea, que es darle una atención especial a los llamados de denuncia del comercio. Porque no queremos amenazas, no queremos extorsiones en el comercio. También cualquier actividad que parezca sospechosa y sobre la cual la persona tenga información para entregar a las autoridades, la estaremos esperando para poder hacer nuestro trabajo y hacer la persecución y previamente la investigación pertinente para llevar a los responsables frente a justicia”.

Mientras que el presidente de CNC, José Pakomio, manifestó que “hoy día el llamado al comercio de Chile es a que podamos denunciar los delitos y a aquellas bandas criminales organizadas que están detrás de este comercio ambulante que encontramos en nuestras calles, que lamentablemente se están tomando nuestros espacios públicos y que está volviendo inseguras nuestras comunas”, planteó.

En este sentido, también agradeció el nuevo foco que tendrá el programa Denuncia Seguro Comercio para recibir información anónima sobre delitos que afectan al sector.

“Sabemos que puede existir mucho temor a denunciar, pero hoy día creo que esta herramienta nos va a ayudar muchísimo a generar cifras, porque la verdad es que necesitamos focalizar los recursos preventivos. Esta herramienta entrega algo que estábamos buscando hace mucho tiempo: garantizar una denuncia anónima. Por eso quiero reiterar el llamado con fuerza a que el comercio que haya sido víctima de algún delito que haga la denuncia”.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, dio cuenta de los esfuerzos que han realizado para luchar contra el comercio ilegal y del trabajo de la SPD a través del Programa Somos Barrio Comercial. Sin embargo, también hizo un llamado a seguir denunciando los delitos.

“Solos no podemos ganar esta pelea, necesitamos la ayuda de nuestros pobladores, de nuestros ciudadanos, que se atrevan a denunciar. El Denuncia Seguro es un mecanismo eficaz, que permite tener más herramientas a la Fiscalía. Y el llamado que hago, hoy día como alcalde, principalmente es uno. No vamos a permitir que el espacio público sea tomado por unos pocos y que, con amenazas, con insultos o con posibles fraudes nos intimide y nos haga retroceder. El espacio público es de todos, no es de unos pocos”, subrayó.

PURANOTICIA