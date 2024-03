La UDI apunta a recuperar comunas populares en las municipales de octubre

El presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, se refirió durante la mañana de este martes a la estrategia de su partido para próximas elecciones municipales y cómo busca arrebatar comunas populares al oficialismo.

En este contexto, el objetivo es recuperar comunas cuyas alcaldías hoy están en manos del oficialismo. “Tenemos hoy día 250, más o menos alcaldías, que son casi dos tercios de las alcaldías de Chile, que están en manos del oficialismo, de la izquierda. Y creo que concentrar los esfuerzos en el otro tercio, que están hoy día en manos de la actual oposición, sería un error”, dijo Macaya en radio Duna.

“Y sobre todo cuando son municipalidades, comillas, del barrio alto, que no debiera ser donde activemos más nuestro trabajo político, que debiera ser enfocado en el mundo popular y en recuperar esas alcaldías que están en manos de la izquierda”, agregó el senador por la Región de O´Higgins.

Sobre el anuncio hecho hace algunos días por el presidente de Republicanos, Arturo Squella, quien adelantó que su partido pretender llevar una candidatura propia para competir por Las Condes con Daniela Peñaloza, Macaya indicó que “hemos tenido harta conversación privada y también alguna pública con las distintas facciones de la oposición”.

“Y yo creo que en el sector oriente en particular, por las especiales características electorales, históricas de los resultados de esos lugares, yo creo que no está en riesgo, incluso con competencia, que queden esas comunas, no solamente Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, un par más en Chile, en manos de la oposición. Yo creo que eso no está en riesgo”, aseguró el presidente de la UDI.

“A diferencia de lo que ocurre en las otras 247 comunas de Chile donde están en manos de la izquierda, aquí a mí me parece que es parte de algo que se puede conversar estratégicamente sin que se convierta en una lucha fratricida”, complementó.

“Hay muchas comunas que están hoy día en manos de la izquierda que están en un evidente deterioro y que es importante recuperar", concluyó Javier Macaya.