La "Esmeralda" y ministros chilenos celebran los 250 años de EE.UU. en Nueva York

El Buque Escuela "Esmeralda" participó en Nueva York en las celebraciones por los 250 años de Independencia de Estados Unidos, como parte del itinerario de su 70° Crucero de Instrucción.

Junto al bergantín goleta, también asistió a los festejos del 4 de Julio el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, quien expresó que "para Chile es un honor formar parte de esta conmemoración a través de uno de sus más reconocidos embajadores: nuestra querida Dama Blanca".

"La presencia de la Esmeralda en estas aguas tiene un valor especial: Chile y Estados Unidos comparten una relación bilateral sólida, construida durante más de dos siglos de amistad, cooperación y respeto mutuo, la que se expresa en múltiples ámbitos, como son la cultura, el comercio, la inversión, la ciencia, la tecnología, la educación, la innovación y también en una estrecha colaboración en materias de defensa y seguridad", añadió.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, presente también en las celebraciones, destacó la importancia de este tipo de gestos que fortalecen la buena relación entre ambos países.

"La Esmeralda es un símbolo de Chile que recorre el mundo, contribuyendo a posicionar la imagen de nuestro país a nivel global, con jornadas de puertas abiertas que permiten dar a conocer a ciudadanos de otras naciones las tradiciones y parte de la historia de nuestro país, que nos llena de orgullo", expresó el canciller.

En tanto, el comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, otro asistente nacional, señaló que "sin duda, la presencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores y de nuestro ministro de Defensa refuerza el carácter de embajada del buque que lleva lo mejor de Chile a todos los puertos del mundo".

Tras completar la agenda en Nueva York, la "Dama Blanca" continuará con su itinerario hacia Boston, Estados Unidos; luego recalará en Québec, Canadá; posteriormente navegará hacia Panamá y, finalmente, regresará a aguas chilenas con recaladas programadas en Iquique y Valparaíso.

PURANOTICIA