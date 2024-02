La distante relación entre José y Sebastián Piñera: Hermano mayor del expresidente se reencuentra con su familia en medio de su fallecimiento

Una de las ausencias más evidentes en las diversas ceremonias que se han llevado a cabo por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, es la de su hermano mayor, José Piñera.

El también economista no ha estado presente en el velatorio que se ha llevado acabo desde el miércoles en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, sin embargo, según consigna La Tercera, habría asistido a un encuentro de carácter reservado la noche del miércoles en el domicilio del ex Jefe de Estado en la comuna de Las Condes de la región Metropolitana.

Mientras que, este viernes se llevará a cabo el Funeral de Estado del exmandatario, el que comenzará con una ceremonia en el ex Congreso Nacional, para posteriormente trasladar sus restos hasta la Catedral de Santiago, donde se realizará la misa fúnebre oficiada por el Monseñor Fernando Chomali, de la cual segpun informó el medio citado anteriormente, sí asistirá José Piñera, quien estará acompañado de su hijo, el que llegará desde Estados Unidos.

La relación entre ambos nunca fue cercana, Sebastián y José siempre se mantuvieron algo distantes, a diferencia del vínculo que mantenía el ex Jefe de Estado con sus demás hermanos, Magdalena, Pablo y Miguel, con quienes compartía a menudo.

Fue el propio Sebastián Piñera quien confirmó esto el año 2017, donde sostuvo en conversación con La Tercera que “con mi hermano José nos tenemos cariño, respeto, pero no somos cercanos. En cierta forma, es algo que está pendiente, pero las cosas son como son. Yo he hecho intentos, pero somos muy distintos”.

Esta histórica rivalidad que se habría originado desde la infancia los llevaría incluso a dedicarse prácticamente a lo mismo durante sus vidas adultas, ya que ambos estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Católica, para luego hacer un postgrado en Harvard.

Los conflictos entre los dos habrían comenzado a temprana edad, cuando desde pequeños competían por cosas triviales, como el rendimiento escolar o deportivo, lo que generó una lucha no declarada desde que eran niños, la que se vio revelada en el plebiscito de 1988, donde Sebastián abogó por el “No”, mientras que su hermano fue partidario del “Sí”.

Posteriormente, el año 1989, el expresidente decidió presentar su candidatura a senador por Santiago, donde “Pepe”, como le llaman sus cercanos, quien fue ministro del Trabajo y de Minería durante la dictadura militar, no lo apoyó, y decidió respaldar la candidatura de su mayor contrincante en la circunscripción, Hermógenes Pérez de Arce.

Luego fue el turno de José de presentar una candidatura política, cuando en 1993 buscó ser Presidente de la República, donde ahora fue su hermano Sebastián quien decidió no apoyarlo, lo que terminó con el exministro perdiendo contra Arturo Alessandri (24%) y de Eduardo Frei (58%), donde el alcanzó solo el 6% de los votos.

La historia avanza al año 2010, cuando Sebastián Piñera fue elegido por primera vez como Presidente de la República, donde el exministro de Augusto Pinochet fue el único de los hermanos Piñera Echenique que no asistió a la ceremonia de celebración, quien posteriormente, durante el mandato de su hermano, no dudo en lanzar críticas a su gestión.

“Sebastián Piñera no entiende que AFP no ‘promete’ un nivel de pensión, sino crea un buen mecanismo para acumular ahorro”, expuso José Piñera en un tuit el año 2013, distante relación que se mantuvo hasta la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

