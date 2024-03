La declaración de Hermosilla ante Fiscalía por filtraciones: "Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones"

En 10 carillas quedó registrada la declaración que entregó Luis Hermosilla, en calidad de testigo, ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lanas, quienes investigan la filtración de antecedentes judiciales por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, al abogado.

Según consigna La Tercera, la diligencia se desarrolló el mismo día que la PDI allanó el domicilio de Muñoz y su oficina en el cuartel general de la policía civil en calle General Mackenna.

En esa jornada, Hermosilla concurrió hasta el Ministerio Público para entregar su testimonio, en compañía de Juan Pablo Hermosilla, su hermano y también abogado.

“Conozco al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, así como conozco muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”, reconoció.

Al ser consultado el abogado sobre cuándo conoció a Muñoz, este señaló que “antes de ser director de la PDI”.

También se le consultó sobre la relación que tenía con el antecesor del exjefe de la policía, Héctor Espinosa, a lo que contestó que “no soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI”.

Los fiscales Sepúlveda y Lanas plantearon algunas interrogantes al abogado como ¿en qué contexto intercambiaron teléfonos con Espinoza?, a lo que el abogado respondió que “debe haber sido en este contacto con diversas policías”.

O ¿recuerda el tenor de las conversaciones con Espinoza?, a lo que Hermosilla contestó que “tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”.

Durante la declaración de Hermosilla, los persecutores exhibieron al abogado un oficio del entonces fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por la investigación contra Espinosa por malversación de gastos reservados.

Sobre esto último, dijo que “efectivamente, me lo manda a mi Sergio Muñoz y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinosa no me puedo referir”.

PURANOTICIA