La autocrítica de Francisco Vidal a días del plebiscito: "La gente no quiere saber más de nosotros"

El ex vocero de Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Francisco Vidal, se refirió a lo que será el plebiscito Constitucional de este domingo 17 de diciembre y sostuvo que muchos votarán en blanco o nulo.

"Cada vez hay menos indecisos. Creo que hay gente que va a ir a votar nulo o blanco porque no quiere saber nada más de nosotros. Creo que lo importante es el diálogo que vamos a tener el 18 de diciembre", sostuvo Vidal en entrevista en radio Concierto.

Al ser consultado si habrá un nuevo proceso constituyente si gana el A Favor, Vidal aseguró que "ese es un temazo para el lunes. Les quiero dar tranquilidad. El presidente y los 10 partidos que lo apoyamos por escrito dijeron que no iba a haber otro proceso de nueva Constitución este Gobierno. Si gana el 'en contra' despertamos tranquilos. Mantenemos la Constitución que fuimos reformando. La última reforma es del año pasado. Si gana el 'a favor' hay una nueva Constitución, pero seguimos hablando años del tema porque hay 39 leyes".

Vidal también se refirió sobre los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet, que acusó que la propuesta pone en riesgo la participación política de las mujeres y retrocede en derechos adquiridos y señaló que "las normas constitucionales son orientaciones. Después hay que legislar. No hay nada cien por ciento exacto. Lo que dice la expresidenta es una interpretación completamente legítima".

"En el caso del aborto en tres causales, el tema del 'qué' o del 'quién' es una fórmula equivocada de la derecha, específicamente de Republicanos, porque no le dijeron a la población lo que piensan. En su momento toda la derecha votó en contra de aprobar el aborto en tres causales", agregó.

Finalmente, se refirió al umbral de partidos políticos a lo que Vidal respondió que "creo que es una buena orientación, pero la propuesta es ridícula, porque se empieza a aplicar en 7 años más, el 11 de marzo de 2030. Vamos a tener el parlamento más fragmentado el próximo Gobierno".

"En la última elección parlamentaria se presentaron 27 partidos. 12 no cumplieron los requisitos. De los 15 restantes, 9 no lograron el 5%. Solo 6 partidos cumplieron. Me hubiera encantado que esto fuera en noviembre de 2025. Quiero hacer una apuesta: Si se aprueba esto, el próximo gobierno va a estar en la misma situación que el presidente Boric y el presidente Piñera".

PURANOTICIA