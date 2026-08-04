Kast valoró absolución del excomandante Crespo: "La justicia ha hablado fuerte y claro"

El Presidente José Antonio Kast abordó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la absolución del excomandante Claudio Crespo en el caso del hoy diputado Gustavo Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos por un escopetazo en el rostro en el estallido social.

En su cuenta de X, el mandatario expresó que "la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa".

Por su parte, el excomandante Crespo comentó en su cuenta de Instagram que "estoy tremendamente feliz, ha sido un día histórico para Chile y Carabineros de Chile".

"Ganamos, se cerró el proceso, soy un hombre libre, por fin. Esto ha sido muy terrible para mi familia y para mí, y hoy día este ciclo se termina", añadió.

"Estoy gozoso de lo que pasó, le doy las gracias a la justicia chilena, esto terminó. Lamentablemente es lunes, pero están todos autorizados a festejar por mí, tomarse un traguito en honor a esta batalla que hemos dado por más de seis años, muchas gracias a todos", cerró Crespo.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad interpuestos por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra de la sentencia que decretó la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Fernando Crespo Guzmán, en el caso Gatica.

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que incorporó elementos de contexto y consideró que el acusado actuó en legítima defensa y apegado al uso gradual y diferenciado de la fuerza.

Asimismo, el tribunal de alzada validó la aplicación de la denominada ley Naín-Retamal en la causa. Norma promulgada en 2023 que refuerza las facultades policiales al establecer la legítima defensa privilegiada para agentes del orden.

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