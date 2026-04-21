Kast reafirma que no respaldará candidatura de Bachelet y plantea que la ONU "requiere una manera distinta de abordar los problemas"

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego que la exmandataria expusiera su propuesta ante los 193 Estados miembros y representantes de la sociedad civil en la sede del organismo, en Nueva York.

Al ser requerido por la prensa al respecto, el jefe de Estado indicó que “ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas”. En esa misma línea, el Mandatario rememoró los diálogos previos que mantuvo con Bachelet, calificándolos de cordiales, aunque enfatizó que en su momento le comunicó de forma transparente que “no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura. Le dije también que no íbamos a apoyar esta candidatura”.

Asimismo, la máxima autoridad del país detalló que la aspirante posee actualmente el respaldo de dos naciones. Sin embargo, argumentó que la postura de su administración se basa en la urgencia de aplicar una nueva perspectiva dentro del organismo internacional, afirmando que “la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países”.

Para ilustrar este punto, Kast utilizó el complejo escenario que atraviesa la nación caribeña. “Hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema, y es algo que bastantes países han planteado”, precisó.

Como reflexión final sobre el rol de las entidades globales, el Presidente hizo hincapié en que el trabajo conjunto debe mostrar resultados concretos: “Yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas, tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”.

Estas declaraciones del Ejecutivo chocan directamente con la postura manifestada por la propia candidata. Una vez finalizada su exposición ante la asamblea de la entidad internacional, Bachelet le restó peso a la determinación del Gobierno chileno, asegurando que esta "no impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son políticas, aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro, y la vez pasada eran 13".

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