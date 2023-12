Kast dice que "da lo mismo" si se aprueba la AC contra ministro de Vivienda "porque que se va a ir igual"

El expresidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a raíz del «Caso Convenios» y aseguró que es cosa de tiempo para que se vaya del Gobierno.

En el programa online de YouTube "Semana Re", Kast dijo que "el señor Crispi va a llevar al Gobierno a un problema permanente, el ministro Montes va a llevar al Gobierno a un problema permanente. Esto de la acusación constitucional si se aprueba o no se aprueba da lo mismo, las acusaciones constitucionales que se ha presentado en contra del ministro de Educación no funcionó, qué pasó al corto tiempo, se fue el Ministro de Educación, la que se levantó contra a ministra de Justicia se presentó, no salió adelante y qué pasó al final se tuvo que ir".

"¿Alguien duda de que el ministro Montes se va a tener que ir igual?, si esto es cosa de tiempo. ¿Alguien duda que Crispi se va a tener que ir igual?, es cosa de tiempo. Cada día van apareciendo nuestro antecedentes que involucran más a Crispi, que demuestran con más certeza que el ministro Montes sabía lo que estaba ocurriendo y que lo dejó ser no más", agregó.

Kast expresó que en el Gobierno "no se atreven a sincerar la verdad de una vez y pedirle al ministro Montes que se vaya con algo de dignidad, porque que se va a ir igual. No va a durar dos meses, tres meses y esos tres meses va a ser tema obligado. ¿Alguien cree que cuando vaya a algún lugar en Chile va a poder explicar una política de vivienda?, no va a poder (...) esto va a estar ahí como una sombra para ellos". A su juicio, ambos terminarán "como el rostro de la corrupción".

Sobre los resultados del plebiscito, Kast reconoció que "esto no hay que interpretarlos, perdimos y eso fue lo que transmitimos el domingo. Nosotros perdimos, pensábamos que íbamos a ganar, todos nos la jugamos".

"Algunos aquí tratan de endosar el tema de que la derrota en el plebiscito, es una derrota electoral, camino a una presidencial. Nosotros nunca dijimos eso, quedan dos años para una elección presidencial, lo único que queremos es que aparezcan más liderazgos, pero liderazgos positivos, que le hagan bien a Chile", recalcó.

PURANOTICIA