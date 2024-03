Karla Rubilar confirma su intención de ir por la alcaldía de Puente Alto: “Voy a ser candidata, estoy dispuesta a competir en primarias”

La exministra Karla Rubilar confirmó su intención de postularse a la alcaldía de Puente Alto, donde el senador Manuel José Ossandón (RN) levantó a su sobrino y concejal Felipe Ossandón como carta alternativa.

En entrevista con La Tercera, señaló que "tengo una decisión tomada. Primero agradecer a RN de Puente Alto solicitarme representarla en la competencia municipal, eso fue muy importante".

"Además de los vecinos y las vecinas que a lo largo del tiempo empezaron a ver en mí esa posibilidad. Y sí, voy a ser candidata por Puente Alto y estoy dispuesta a competir en primarias en pos de la unidad del sector", añadió.

También dijo que "tuve la oportunidad, fui invitada por el alcalde Germán Codina, al término del mandato del Presidente Piñera, para acompañarlo a reforzar su equipo social. Puente Alto es una comuna enorme. Es un Chile pequeño. Tiene todas las realidades, todos los desafíos. Y estando ahí, la verdad es que descubrí una comuna preciosa, de gente maravillosa, donde la movilidad social es la tónica".

"Todos los que hemos estado en la calle durante estos meses podemos decir que la ciudadanía nos pide a gritos unidad. Y por eso es fundamental que seamos capaces de tener un candidato único del sector", agregó.

"No veo por qué podría el senador Ossandón o el concejal no estar disponibles a enfrentar una primaria. Sobre todo por el gran arraigo que tiene el senador, y del cual yo también me siento muy orgullosa y siento que es parte de lo que uno tiene que cuidar en Puente Alto", concluyó.

PURANOTICIA