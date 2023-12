Karina Oliva por medidas cautelares dictadas en su contra: "Entiendo el contexto político y la señal que pretende dar"

Karina Oliva, la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, se pronunció sobre las medidas cautelares dictadas en su contra luego de ser formalizada por fraude en subvenciones. Las medidas incluyen arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.



En declaraciones recientes, Oliva expresó que "no me corresponde cuestionar una decisión de un juez. Sin embargo, entiendo el contexto político nacional respecto de lo que ha sucedido en distintos casos durante este año y la señal que pretende dar el Ministerio Público".



En este sentido, hizo referencia a la tendencia del Ministerio Público a dictar medidas cautelares más severas en casos de relevancia política al mencionar "que sí entiende los contextos políticos y cómo afectan a los procedimientos que se van dando".



La ex militante de Comunes también abordó las críticas del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien afirmó que Oliva "no puede victimizarse". En respuesta, Oliva defendió su posición, alegando que "se ha mentido mucho sobre esta causa, se ha confundido a la opinión pública, se ha faltado a la verdad, se me ha maltratado públicamente", enfatizó.



Sobre su inocencia, Oliva señaló que "la formalización se hace por una apertura de oficio por parte del Ministerio Público y se sostiene por declaraciones, no medios de prueba. No hubo peritajes (...) la única persona que presentó antecedentes justamente tenía sus teléfonos renovados, por tanto no tenía las pruebas para acreditar lo que decía".



Ante la pregunta sobre un eventual regreso a la política, Oliva expuso no tener "ganas de ser candidata, eso no quiere decir que yo abandone el ejercicio de hacer política".

