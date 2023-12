Karina Oliva por acusación en su contra: “Mi rol era ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña"

La excandidata a gobernadora regional de la Región Metropolitana y a senadora del Frente Amplio y el PC en las elecciones de 2021, Karina Oliva, negó todas las imputaciones por las que fue formalizada junto a otros exmilitantes del Partido Comunes. Es investigada por el delito de fraude de subvenciones, acusada de aumentar el abultamiento de sus gastos de campaña para justificar la rendición de platas ante el Servel en más de $ 300 millones.



En entrevista con La Tercera, Oliva aseguró que "yo nunca fui parte de los equipos negociadores de los candidatos, nunca estuve en los zoom de negociación. Nada de eso. Además, voy a ser bien honesta, cuando gané la primaria y le tomo el peso a ser candidata por la Región Metropolitana comencé a posicionarme. Mi rol era ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña".



Añadió que "la ley ratifica en una resolución que sale en abril de este año por parte del Servicio Electoral que los candidatos y las candidatas no tienen responsabilidad. El mismo Servel también señala en abril que las cuentas quedan aprobadas, lo que se reconoce es que hay imprecisiones, que hay errores, que hay impericia, que hay falta de conocimiento, etc".



"Yo era una candidata que cuando gana la primera vuelta me conocía menos del 1% a nivel regional. Y empezamos a hacer un trabajo de despliegue completo, de trabajo territorial, de brigadistas, de diseño, de publicidad. Una campaña no se hace sola, entonces querer instalar que aquí hubo servicios no prestados, que se quiso abultar. Eso es falso", aseguró.

