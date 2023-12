Karen Araya asegura que “la única ganadora de este domingo es la derecha"

La exrepresentante del Consejo Constitucional, Karen Araya, se refirió a lo que será el plebiscito de este domingo y sostuvo que sea cual sea el resultado el gran ganador será la derecha.



"No me siento ganadora, pero el En contra finalmente va a ser lo que se va a imponer. No me siento ganadora porque aquí lo importante es que nosotros estamos protegiendo la democracia de nuestro país, los derechos que hemos conseguido, pero la única que es ganadora en el proceso eleccionario de este domingo es la derecha, sea cual sea el resultado", sostuvo Araya en entrevista con el diario La Tercera.



"El pueblo de Chile va a tener la conciencia de que este proceso constitucional estuvo conducido por quienes no querían cambiar la Constitución y por quienes no querían avances en materia de derechos para el pueblo de Chile. Por lo tanto, creo que va a ganar la opción En Contra, más allá de que por supuesto que hoy día es política ficción que nosotros vaticinemos un resultado, porque finalmente lo que va a pasar, es que tenemos que esperar el resultado del 17 de diciembre para ver qué sigue para adelante", agregó.



Araya adelantó que con la votación del domingo se cierra el proceso constitucional y que no van a impulsar un tercer proceso.



"A propósito de que a mí no me gusta la Constitución actual, sabemos que también no hay ánimo, ni nuestro (de los partidos políticos), ni tampoco de la ciudadanía, de poder levantar un tercer proceso, nosotros creemos que es imposible levantar un tercer proceso", sostuvo integrante del Partido Comunista.



"Lo único que estamos defendiendo hoy es no retroceder en los derechos que hemos luchado por años para poder conseguirlos, y con esta propuesta constitucional podrían ser arrebatados. No estoy pensando en que vamos a celebrar. Para nosotros esto no implica lograr un triunfo, sino que es defender la democracia de nuestro país", complementó.



La exrepresentante del Consejo Constitucional también criticó a la derecha por utilizar la estrategia de que al aprobar la nueva Carta Magna será una derrota para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.



"No es una derrota para el gobierno. El gobierno lo que ha hecho ha sido cumplir el rol informativo, no ha tomado posición. Cuestión que la derecha intentó que hicieran, que hicieran sus ministros, que hiciera el Presidente de la República. Pero el gobierno no ha tomado ninguna posición. Por lo tanto, esta no es una derrota para el gobierno, sería una derrota para los chilenos y chilenas", manifestó.



"Lo que vamos a plebiscitar es la propuesta de texto constitucional. No es un plebiscito al gobierno. Es preocupante que la derecha utilice esta estrategia para finalmente sacar réditos a su favor", concluyó Araya.

PURANOTICIA