Kaiser condiciona apoyo al proyecto de Reconstrucción: Exige fin a contribuciones y claridad en recortes fiscales

Aunque el respaldo al proyecto de Reconstrucción Nacional fue ratificado por el Partido Nacional Libertario (PNL), desde la tienda política manifestaron ciertas aprensiones. Las principales dudas de la colectividad apuntan al tratamiento tributario que recibirán las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y a la necesidad de suprimir el pago de contribuciones.

Durante un punto de prensa, el líder de la agrupación, exdiputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser, remarcó la postura de su sector. Al respecto, el presidente del PNL subrayó: “nosotros insistimos en que en general vamos a respaldar dicha norma, pero tenemos algunas inquietudes que nos gustaría ver que se reflejen en el próximo tiempo en la discusión en particular y también en la discusión en general que vamos a tener como sociedad”.

En cuanto a las exigencias económicas, el exparlamentario instó a la administración central a conservar un régimen tributario para las Pymes de 15 puntos máximo, medida que debería regir a partir de dos o tres años más. Junto con esto, apuntó a “motivar al Ejecutivo a eliminar todas las contribuciones”.

Profundizando en este último punto, Kaiser detalló la fórmula que esperan de La Moneda: “Le estamos solicitando al Gobierno, no por primera vez, que nos presente un plan escalonado a través de los años, cuatro años o algo por el estilo, para que todas las contribuciones a la primera vivienda puedan ser eliminadas y se compense a las municipalidades desde otras fuentes de financiamiento”.

En otra arista del debate, el dirigente político demandó que el Ejecutivo exponga detalladamente su planificación para la aplicación de los anunciados recortes al gasto fiscal.

Sobre esta materia, el timonel del partido fue categórico al advertir las condiciones de sus votos. “Nosotros como Nacional Libertarios difícilmente podemos aprobar simplemente un presupuesto o podemos aprobar una norma en particular que reduzca mucho la recaudación sino nos dicen también dónde se va a ahorrar”, aseveró Kaiser.

Para concluir su intervención, el exdiputado argumentó que “necesitamos ver dónde se va a hacer el ahorro, y nosotros vamos a respaldar al Ejecutivo en las medidas para lograr el equilibrio fiscal tan necesario para nuestro país”.

PURANOTICIA