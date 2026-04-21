Junaeb presentó ante la PDI una denuncia tras detectar que en redes sociales se estaban vendiendo sellos para la revalidación de la TNE

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, presentó una denuncia por falsificación de instrumento público ante la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

La acción se originó tras detectar la venta de sellos fraudulentos de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en redes sociales.

Durante una rueda de prensa, la autoridad detalló que las alertas iniciales provinieron de avisos detectados en internet. Al respecto, el titular del organismo precisó: "Son denuncias que nos llegaron a través de plataformas de Meta, en donde se observa a personas vendiendo el sello de revalidación -los stickers 2026- para la TNE".

Esta situación ilícita se enmarca justo en el periodo donde se lleva a cabo la campaña oficial para revalidar el pase escolar, un procedimiento que renueva el año del adhesivo y que está disponible a través de la página web de Junaeb. Cabe recordar que la vigencia de la TNE 2025 expira el próximo 31 de mayo; por consiguiente, los estudiantes que no efectúen esta actualización tendrán que pagar la tarifa completa en el transporte público a partir del mes de junio.

Frente a la aparición de este fraude, el director nacional hizo hincapié en las medidas de seguridad del documento: "El sticker y la TNE están asociados a un usuario, por lo tanto, no se pueden falsificar. Aun así, nosotros le encargamos a la PDI investigar y presentar estos antecedentes ante el Ministerio Público para perseguir, y sobre todo sancionar, a quienes están detrás de esta venta".

Respecto a la dinámica de este negocio fraudulento, se constató que los adhesivos ilegales eran promocionados en Facebook e Instagram a un valor de $3.000. Esta cifra contrasta radicalmente con los valores formales, ya que el proceso de revalidación oficial tiene un costo de apenas $1.100 para los alumnos de educación superior, mientras que para la educación escolar el trámite es totalmente gratuito.

Sobre este punto, Peña enfatizó: "Alguien podrá pensar que no es un gran costo, sin embargo, el costo está por la exposición. Estamos hablando de la falsificación de un instrumento público. Quien entrega un sello falso está cometiendo un delito".

Para concluir, el representante de la institución hizo un llamado directo a los universitarios para que acudan exclusivamente a los canales formales, instando: "Que se acerquen a los 4.500 puntos habilitados que tenemos de la TNE a lo largo de todo el país para realizar el proceso de revalidación 2026".

PURANOTICIA