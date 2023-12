Juan Luis Ossa, investigador del CEP: "Lo que queda es un gobierno de administración"

Juan Luis Ossa, historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), cree que "los grandes perdedores somos los que hace muchos años pensábamos que se podía escribir una Constitución en democracia”.

“Los consejeros republicanos se dieron algunos gustos que le pasaron la cuenta a todo el texto", afirmó en entrevista con radio Concierto, en la que sostuvo también que "el cansancio y el hastío con la discusión constitucional es uno de los principales elementos” de la derrota de la propuesta de Carta Magna.

“Nosotros en el CEP vimos temas que generarían ruido como el rodeo, la cueca, supeditar los tratados internacionales a la Constitución, las contribuciones, etc. Me quedé siempre con la sensación de que si ganaba la opción 'a favor' era muy difícil implementarla porque se necesitan grandes mayorías para que un texto constitucional perdure en el tiempo", agregó.

En cuanto al futuro político del país, Ossa afirmó que votó a favor “precisamente por eso, por cambiar el sistema político. La propuesta de los expertos era más atractiva y reformaba más en este tema. Si no cambiamos el sistema político, no vamos a poder avanzar en ninguna reforma. La pregunta es cuándo hacerlo".

"Me da la impresión de que no es el tiempo aún para hacerlo, pero tampoco creo que haya que esperar un año más. Tampoco se puede transformar en un tema de la campaña presidencial. Podríamos optar a que este Congreso discutiera ciertas reformas y que el próximo Congreso las instalara", propuso.

Sobre el rol de Gobierno comentó que "lo que queda de acá al 2025 va a ser más bien un gobierno de administración más que uno reformista. Tienen minoría en el Congreso y no parecen darse cuenta. Tiene que haber un cambio de gabinete porque está haciendo agua por todos lados y no tienen mucho tiempo. Eso no vale de nada si no hacen un diagnóstico de qué tipo de país le entregan a los chilenos".

Consultado por el actual estado de Demócratas y Amarillos posterior al plebiscito, indicó que "no sé cuántos son. Hacen ruido, pero no tienen mayor representación parlamentaria. Hay espacios para que la centroderecha genere acuerdos con ellos. Todo ha estado tan manchado por la discusión constitucional que no nos hemos puesto a hablar de política", sostuvo.

