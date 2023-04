Juan Antonio Coloma, presidente del Senado: "Yo en el mundo político quiero solucionar los problemas"

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se refirió a la agenda de seguridad en el Congreso, luego de que la semana pasada anunciara el avance de 31 iniciativas junto a su par de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, indicó que "yo en el mundo político quiero solucionar los problemas. Si a mí me van a criticar por llegar a acuerdos en materia de seguridad que me critiquen, porque creo que es lo que el país necesita y tenemos que dar vuelta la página donde la familia chilena no sienta que los van a asaltar en la plaza o cuando van de fiesta".

"He conversado con mi sector y estos 31 temas que tenemos priorizados, tenemos una posición favorable. Algunos vamos a hacer cambios, no quiere decir que haya un acuerdo de contenidos total, pero sí que vamos a despachar eso, como la recontratación de policías, las cámaras corporales, que es una vieja aspiración para tener una capacidad de defensa", sumó.

A propósito del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza que ingresó el Ejecutivo, Coloma señaló que "estoy muy convencido de que el proyecto que ingresó el Gobierno no es el proyecto que va a salir, obviamente hay que incorporarle elementos porque alguien dijo en forma gráfica que esta norma es una especie de lentitud para tomar decisiones y tenemos que adecuarla a la ley Nain-Retamal, que la aprobamos sin la urgencia del Gobierno".

"No es que no se haya hablado antes de este tema, lo que pasa es que le llegó la hora y no había tiempo que perder y la idea fue hacer este esquema de tramitaciones a 15 días plazo, a 75, a 150 días. Eso que teníamos listo, el Gobierno también fue parte y yo creo que la ministra del Interior le puso empeño en sacarla, pero no pudo hacerlo por tironeos", añadió.

Asimismo, el líder de la Cámara Alta afirmó que "el tema de la seguridad es un tema que angustia, que desespera. No hay ningún lugar de Chile que no esté sujeto a este drama y es cierto que esto no es de ahora. Yo creo que se ha agravado. Y creo que ha tenido mucho que ver con lo que hicieron precisamente muchos de los que hoy gobiernan en materia legislativa o en materia del debilitamiento del principio de autoridad".

"Pero sería injusto decir que todo depende de ellos (...) y uno siempre tiene que reflexionar y siempre tiene que ver las materias en cuáles mejorar. Por ejemplo, siempre he considerado que temas como leyes de inteligencia, o leyes del Ministerio de Seguridad, pudimos avanzar más en un tiempo, pero fue un tiempo en que se hicieron varias cosas, pero que también fueron el último tiempo sujetos a un ataque sin misericordia", agregó.

Abordando a su sector, el senador sostuvo que "concretamente, sí pudimos haber hecho más en los temas institucionales que pudieron haber ayudado. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, yo creo que ha sido un tema mucho más severo donde ha habido una vacilación inicial del gobierno muy compleja, y que yo espero que bajo esta agenda legislativa priorizada, que esto empiece a cambiar".

