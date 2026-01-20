José Antonio Kast tras presentar a sus ministros: "Este gabinete no nace de cuotas ni de cálculos, ni tampoco de presiones"

Luego de presentar a los 24 ministros que estarán a cargo de las 25 carteras con las que gobernará el país entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030, el Presidente electo, José Antonio Kast, se dirigió a la nación para entregar un mensaje de unidad, donde recalcó los principales ejes que tendrá su administración en La Moneda.

Pero antes de referirse a ello, recordó lo que está ocurriendo en las regiones de Ñuble y Biobío con los incendios forestales que ya se han cobrado la vida de una veintena de personas y que han destruido alrededor de 600 viviendas en tres días.

"Chile vive hoy horas difíciles para muchos chilenos, horas de angustia. Por eso, este no es un acto de celebración, no es un acto que conlleve un triunfalismo, ni tampoco de autocomplacencia. Hemos decidido hacer un acto sobrio para poder también tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón a todos esos chilenos que hoy día están sufriendo. Es un acto de responsabilidad con Chile. Hoy damos un paso decisivo, que es el tránsito de la campaña presidencial al ejercicio de la Presidencia de la República", comenzó indicando el futuro Mandatario de nuestro país.

Luego abordó la presentación de su gabinete ministerial, señalando que "es un gran equipo, a quienes hemos convocado para enormes desafíos que tenemos como país, como nación. Hoy la palabra 'emergencia', que ocupó tanto tiempo en esas campañas, deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria. Porque no hay tiempo que perder. Emergencia de los incendios que devastan nuestras regiones. Emergencia en seguridad frente al crimen organizado y la violencia. Una emergencia económica que golpea a las familias, a los trabajadores y a las pymes. Una emergencia social que se expresa en listas de espera, abandono y desconfianza. Una emergencia del Estado que exige orden, conducción y sentido del deber".

Frente a este escenario, Kast fue enfático en afirmar que "no podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Y reitero: unidad nacional. En campaña hablaba de unidad legislativa y con el tiempo fui hablando de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas. Y hoy presento a las personas que a partir del 11 de marzo asumirán la responsabilidad de conducir los distintos Ministerios".

"Este gabinete no nace de cuotas ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile siempre delante. Hay personas de Santiago, personas de regiones, personas que conocen el Estado desde adentro, en distintos gobiernos. Y eso me enorgullece. Hay personas que no han trabajado nunca dentro del Estado y que hoy día tienen un tremendo desafío. Ánimo, y fuerza", continuó expresando desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Finalmente, el Presidente electo de nuestro país concluyó diciendo que "hay experiencia y también hay mucha juventud. Hay diversidad de trayectorias. Pero hay algo que todos compartimos, que es la vocación de servicio, el valor del mérito y el compromiso ético. No les he pedido lealtades personales, tampoco les he pedido lealtad con un partido político. Les he pedido lealtad con Chile. Y eso tenemos que tenerlo todos muy grabado. Nuestra lealtad siempre es con Chile".

PURANOTICIA