José Antonio Kast confirma tercera candidatura presidencial y confiesa que "yo no iría a primarias" con Chile Vamos

El líder republicano José Antonio Kast anunció que irá por una tercera candidatura presidencial en 2025 y que no participará en una primaria con Chile Vamos.

Además, en el programa «Estado Nacional», de TVN, dijo que competiría sin problemas con Michelle Bachelet en la carrera a La Moneda.

"Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias. Pero yo no me mando solo. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera", sostuvo el ex Diputado.

Consultado si sería complejo tener de rival a la expresidenta Bachelet, respondió que "es más fácil, porque tiene que dar explicaciones por su último muy mal Gobierno".

"Yo no tengo problema, si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida. En esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos", señaló Kast.

También hizo una autocrítica por la derrota de la opción «A Favor» en el Plebiscito del pasado 17 de diciembre.

"La autocrítica es que no pudimos comunicar bien, se instalaron temas que no eran los correctos y que nosotros no hablamos (...) no supimos revertir cierta campaña que nos instalaron y que en algunos minutos vino de gente del sector. Entonces, había una confusión", expresó.

También afirmó que el triunfo de la opción «En Contra» "no es un apoyo al Gobierno", puesto que "sigue con el mismo 28-30% de adhesión y aquí obtuvieron un 55% con votos de la derecha".

"Asumimos un proceso que no buscamos y salimos electos con una mayoría importante. Redactamos un buen texto, no supimos explicarlo", concluyó.

PURANOTICIA