José A. Kast y avasallador triunfo republicano: "Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro"

"Hoy día debo decir que no hay nada que celebrar. Y alguien se preguntará por qué: porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien, y eso hay que grabárselo en el corazón, las cosas no están bien".

Con esas palabras se refirió el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, al avasallador triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales de este 7 de mayo.

Con el 95,13% de las mesas escrutadas, el partido conservador tiene un 35,48% de las preferencias, equivalentes a 3.155.096 votos. De esta forma estaría obteniendo 22 escaños, lo que les permite poder de veto al tener más de 2/5.

Desde el comando de Republicanos, Kast aseguró que "para algunos pocos, esta elección parece muy importante; pero para la inmensa mayoría de los chilenos no, porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar, igual que todos los días, y a seguir adelante con sus vidas. Vidas, que en muchos casos, están agobiadas y fatigadas por la incertidumbre, la presión económica y la intranquilidad".

El ex candidato presidencial insistió en que "hoy día no hay mucho que celebrar, porque Chile no está bien. Y hoy, no es tiempo de alegrarse ni de celebrar, podemos decir que sí, que podemos estar contentos, porque logramos una meta importante. Pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país. Es tiempo, sobre todo, de trabajar en unidad por el bien de Chile".

Aseveró que "hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Hoy, millones de chilenos han salido a las calles y han concurrido a las urnas para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país. Muchos de ellos nos han elegido a nosotros, lo cual conlleva una tremenda responsabilidad. Y no solo nos han elegido por nuestras ideas, nuestras convicciones, sino también por nuestro compromiso, nuestra coherencia, y sobre todo, nuestra conexión con los problemas que día a día vive cada uno de esos chilenos".

Además, advirtió que "hoy, a diferencia de lo que ocurría hace dos años atrás, cuando teníamos una baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo, podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados, y decir con responsabilidad y esperanza, que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país".

El otrora aspirante a La Moneda aseveró que el resultado es un voto de castigo al Gobierno: "Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un Gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, vivienda y tantas otras".

"Un Gobierno donde muchas cosas lamentablemente están subiendo, como el costo de la vida fruto de la inflación, sube la inseguridad, los homicidios, la inmigración ilegal, las personas en las listas de espera de salud, y miles de familias que sufren en campamentos a lo largo de todo Chile", acusó, lamentando que hay "hay muchas cosas que se desploman, como la economía, los sueldos, la calidad de la educación, la confianza de los inversionistas y la aprobación presidencial".

