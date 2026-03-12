Jorge Quiroz asume en Hacienda con foco en reactivar la economía: “Nos hemos propuesto levantar el crecimiento”

Jorge Quiroz, flamante ministro de Hacienda, aseguró a su llegada al edificio de Teatinos 120 que el principal objetivo de su cartera será “levantar el crecimiento de la economía”.

"El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio. Es el lugar donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida de todos los chilenos, en la esperanza de prosperidad, en el progreso y en los sueños familiares. Incide en las finanzas públicas, en el equilibrio y el orden fiscal", afirmó Quiroz.

Asimismo, detalló que “lo que viene hacia adelante es un trabajo duro, porque nos hemos propuesto levantar el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo reordenar las finanzas públicas. Necesitamos un Gobierno que ordene sus cuentas y que colabore en destrabar obstáculos que hoy día impiden el progreso. A eso vinimos".

"Estoy muy agradecido que el presidente me haya nominado para este cargo. Lo tomo con humildad y, sobre todo, con un tremendo sentido de responsabilidad y de trabajo”, agregó el nuevo jefe de la billetera fiscal.

El secretario de Estado complementó que espera “me acompañe todo el ministerio en esta labor, y vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar juntos, vamos a salir adelante y todo va a estar bien".

Quiroz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de la Universidad de Duke, y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito económico, tanto la consultoría económica y financiera, como en el mundo académico.

