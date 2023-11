Jorge Burgos, ex ministro del Interior por crisis de seguridad: "La discusión ahora está en buscar soluciones"

El exministro del Interior y de Seguridad, Jorge Burgos, se refirió a la convocatoria a las mesas de trabajos que está realizando el Gobierno en materia de seguridad y sostuvo que no hay que restarse.

"Creo que si se invita a personas que pueden contribuir con su experiencia no hay que restarse. Soy opositor a este Gobierno y al de Sebastián Piñera, pero nos integramos en ambos casos a reuniones donde fuimos convocados. Fueron comisiones donde se hicieron propuestas interesantes, algunas se tomaron y otras quedaron en el camino", dijo Burgos en entrevista en radio Concierto.

Eso sí, Burgos fue crítico de la actual discusión en seguridad y manifestó que "hay que sacar del eje izquierda y derecha u oposición y Gobierno la discusión de seguridad pública. Hay un retroceso que está mediado por el plebiscito del 17 de diciembre. Un sector plantea que la nueva propuesta es la buena nueva en materia de seguridad. Estamos en una situación límite, pero el problema de seguridad viene siendo prioridad numero uno hace 20 años".

"Hubo un momento virtuoso fue el acuerdo entre la ministra Tohá y Coloma (presidente del Senado), para la agenda de seguridad". Sin embargo, agregó que "está deteriorada la política en el país. Estamos en una década perdida y así como vamos está difícil salir", complementó.

Sobre la regulación migratoria, manifestó que "tenemos que preguntarnos si vale la pena decir que Piñera fue a Cúcuta invitar a los migrantes o que el gobierno anterior tuvo una política de abrazar a inmigrantes. La discusión ahora está en buscar soluciones, en cómo dejarse caer con toda la fuerza del estado de derecho".

"Si no vamos a hacer eso y vamos a centrar la discusión en quién es el responsable, estamos mal. Lo que nos pasa hoy requiere de decisiones. No todas las personas que ingresaron vienen a delinquir. Si le vas a dar el dato a todo el mundo de que no se puede regularizar, es muy complicado", añadió.

Por último, se comentó las críticas a la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a bajarle el perfil a la situación de seguridad en Chile, e indicó que "no hay ministro del Interior que no le quiera bajar el perfil a la situación de seguridad cuando está en el cargo y me incluyo".

PURANOTICIA