JJ.CC. y Frente Estudiantil del FA se desmarcan de agresión a Lincolao y acusan "cortina de humo para ocultar la agenda autoritaria del gobierno”

Luego que tres estudiantes de la Universidad Austral involucrados en la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fueran detenidos por la Policía de Investigacions (PDI) y formalizados, quedando con arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, las Juventudes Comunistas y el Frente Estudiantil del Frente Amplio se refirieron al caso.

Mediante una declaración pública, ambas agrupaciones se desmarcaron del ataque, asegurando de forma categórica que “los hechos del día miércoles 8 de abril no fueron convocados por ninguna de nuestras organizaciones ni se enmarcan en nuestra línea de acción política”.

El documento también apuntó sus dardos hacia el Ejecutivo, denunciando una supuesta estrategia detrás de las aprehensiones. En esa línea, las organizaciones universitarias manifestaron: “Rechazamos que este caso sea utilizado como una cortina de humo para ocultar la agenda autoritaria del gobierno”.

Para sustentar su postura, el texto difundido por las juventudes políticas vinculó el procedimiento policial con el debate legislativo actual. “Coincidentemente, este operativo de detención ocurre el mismo día de la discusión parlamentaria del proyecto 'Escuelas Protegidas', que busca criminalizar el movimiento estudiantil, restringiendo beneficios sociales como la gratuidad y otros”, argumentaron.

Los cuestionamientos de las facciones estudiantiles se dirigieron de manera específica hacia la máxima autoridad de Seguridad Pública. Al respecto, expresaron: “Denunciamos públicamente a la ministra (Trinidad) Steinert, quien se sirve de un hecho aislado para levantar un show mediático y no atender las preocupaciones de la ciudadanía”.

A esto añadieron una dura crítica sobre las prioridades de La Moneda, indicando en el comunicado que “Llamamos a poner el foco donde corresponde: resulta vergonzoso que estos hechos tengan más relevancia para el gobierno que la lucha contra el crimen organizado”.

Cabe recordar que este lunes, la propia secretaria de Estado había abordado las acciones legales emprendidas por el Ejecutivo contra los universitarios. “El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados”, aseveró la ministra Steinert.

Dichas declaraciones motivaron una réplica final por parte del FA y las JJ.CC., quienes calificaron la intervención gubernamental como una intromisión. “Los dichos de la ministra Steinert son inadmisibles en un régimen democrático y son sumamente dañinos para la autonomía del Poder Judicial. Exigimos que la investigación avance libre de presiones políticas y comentarios del gobierno. Para que esto sea posible, se debe respetar la presunción de inocencia de los involucrados”, concluyeron.

El procedimiento judicial llevado a cabo por la Fiscalía Regional de Los Ríos individualizó a los tres imputados. Se trata de Pablo Vásquez, alumno de Bioquímica; Joaquín Monje, quien cursa Pedagogía en Historia; y María Madariaga Rojas, estudiante de Antropología y actual militante de las Juventudes Comunistas.

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