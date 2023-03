Jiménez emplazó a expresidente Lagos a "guardar silencio" y le enrostró indulto que otorgó a condenado por asesinato de su padre

Tucapel Jiménez (PPD), embajador de Chile en Suecia, criticó los dichos de Ricardo Lagos Escobar respecto a los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, y lo emplazó a "guardar absoluto silencio".

El exdiputado recordó el indulto otorgado por Lagos al exagente de la DINA Manuel Contreras Donaire, culpable del secuestro y asesinato en 1982 de su padre, el líder sindical Tucapel Jiménez.

En detalle, aseveró que "las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos resultan realmente impresentables y reflejan una falta de coherencia incomprensible".

"Ricardo Lagos debería guardar absoluto silencio, debido a que nosotros como familia fuimos víctimas de un indulto otorgado por él a un criminal de Punta Peuco, que se convirtió en uno de los procesos de indulto más negligentes que se realizaron en nuestro país", sumó el diplomático.

En la misma línea, indicó que "fue una de las decisiones más rechazadas por la ciudadanía. No existían las redes sociales y, así y todo, el expresidente estuvo más de dos semanas tratando de salir del tema, tratando de justificar lo injustificable".

"Nos hemos caracterizado por ser una familia que no se ha dejado llevar por el rencor, pero frente a las declaraciones de Ricardo Lagos no podemos quedarnos callados o inmunes ante una situación tan impresentable como ésta", sostuvo el expresidente de la Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados.

Cabe recodar que el exjefe de Estado abordó el indulto otorgado específicamente al exfrentista Jorge Mateluna, quien ya había sido beneficiado con el decreto durante su administración.

En conversación con La Segunda, Lagos afirmó que "yo indulté a Mateluna, y establecí ciertos requisitos, y me permití modificar, no sé si era un reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión".

"Esto es una norma del 2004 o 2005. No entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo. La norma era que aquel que ya fue indultado una vez no puede ser indultado de nuevo", dijo en ese entonces.

PURANOTICIA