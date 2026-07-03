Jefe de Contrainteligencia de la ANI renuncia tras revelarse presuntos vínculos con Luis Hermosilla

Paulo Contreras renunció a su cargo de jefe de la División de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Según consigna El Mostrador, su salida se produce luego de que una investigación de Reportea revelara conversaciones con Luis Hermosilla.

El trabajo dio a conocer que mientras Contreras ejercía altos cargos en la Policía de Investigaciones (PDI), le entregó al abogado información reservada sobre investigaciones, reportes de inteligencia y movimientos de distintas figuras públicas.

La publicación expuso chats de WhatsApp respaldados por un informe de más de 470 páginas y detalló una relación sostenida entre ambos entre 2018 y 2023.

Los antecedentes confidenciales fueron compartidos con Hermosilla a través de mensajes, reuniones presenciales y conversaciones por Telegram.

Dentro de estos figuran la entrega de información migratoria sobre el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; antecedentes sobre los generales de Carabineros Mario Rozas y Marcelo Araya durante sus procesos de ascenso; y coordinaciones para enfrentar un reportaje sobre el entonces director general de la PDI, Héctor Espinosa, defendido por Hermosilla.

Cabe señalar que en marzo, Contreras fue nombrado como jefe de la División de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por el Gobierno de José Antonio Kast tras 34 años de carrera en la PDI, donde llegó a desempeñarse como prefecto general y segundo al mando de la institución.

(Imagen: Luis Provoste Olave)

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