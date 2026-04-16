Jefe de bancada del PDG afirma tras reunirse con ministro Alvarado que "hay espacios de mejora" en plan de Reconstrucción Nacional

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, llegó a La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el marco de la discusión sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

La postura exhibida por el parlamentario tras la reunión contrastó con las recientes declaraciones del excandidato presidencial de su colectividad, Franco Parisi. Previamente, el líder del conglomerado había lanzado una dura advertencia al señalar que “los votos del PDG no van a estar en estas condiciones”, argumentando además que la administración gubernamental “está errando los tiros al no considerar a la clase media”.

Al evaluar las conversaciones políticas, el diputado destacó la disposición de la autoridad de Gobierno. “Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político, entendiendo que hay fuerzas distintas a las que hoy día están en el Ejecutivo y que representamos un segmento de la población importante, que se ha sentido desvinculado de la clase política, y creo que es importante escuchar”, afirmó.

En la misma línea, el legislador complementó indicando que “yo creo que este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello”.

Respecto a las discrepancias dentro de su propio sector, el congresista puso paños fríos y explicó su visión sobre el diseño de las políticas públicas: “Nosotros lo hemos dicho, es que es importante que aquellas medidas que estén bien calculadas en Excel, también les pongamos un poquito de corazón. Y eso, dicho en otras palabras, significa poner sobre la mesa sensibilidades que vayan en beneficio de la gente que hoy día está costando llegar a fin de mes”.

El representante del PDG detalló sus propuestas económicas para perfeccionar la iniciativa del Ejecutivo, expresando que “creemos que hay espacios de mejora. Por, de pronto, si el objetivo es dinamizar la economía hoy día, creo que el FUT podría ser un buen camino, porque eso permite que las utilidades se reinviertan en generar trabajos de buena calidad, y eso es poner plata en el bolsillo”.

Sumado a lo anterior, sugirió acciones específicas para ayudar a la ciudadanía, mencionando “La devolución o buscar algún mecanismo para aliviar el bolsillo, y eso tiene que ver, por ejemplo, en el ítem de pañales o medicamentos, que, en nuestra opinión, es un impuesto canalla”.

Finalmente, frente a las consultas sobre la real disposición de La Moneda para integrar estos planteamientos en el texto legal, el jefe de bancada concluyó de manera optimista: “Antes no había diálogo y hoy día lo hay, así que ese es un avance”.

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