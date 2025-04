Jeannette Jara reafirma sus dichos sobre "sistema democrático distinto" en Cuba: "No voy a fingir algo que no soy"

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, se refirió a las críticas que surgieron tras sus declaraciones sobre Cuba, donde planteó que “tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

En conversación con Chilevisión, la exministra del Trabjo señaló que “uno cuando está en política tiene que ser honesto con lo que piensa. En mi caso yo soy una persona que cree en la democracia y creo que lo he demostrado, porque tengo el ejemplo empírico que he cruzado todos los puentes que tenía que cruzar para construir buenos acuerdos”.

En ese sentido, recalcó que se está “presentando a candidata para la presidencia de este país, de Chile, y no hay otro modelo para seguir en Chile que el que las chilenas y chilenos construyamos”.

“Yo creo que cuando uno se quiere presentar a un desafío como este, tiene que decir las cosas como las piensa efectivamente. Y en mi caso, yo estimo que lo dicho ayer, junto con lo que agregué en todo el contexto en la entrevista sobre la democracia y el respeto a los derechos humanos, conforman para mí parte de mi estilo. Y yo voy a seguir siendo sincera con lo que pienso”, subrayó.

La candidata dijo que eso es “lo que pienso, entonces no podría decirlo de otra manera. Yo entiendo que a algunas personas no les agrade, a varias, porque lo he visto. Y, por cierto, uno tiene que reflexionar sobre todas las opiniones que hay en la diversidad de materias, `pero no voy a fingir algo que no soy. Y eso yo creo que es muy relevante en política”.

Jara afirmó que cree “profundamente en el respeto a los derechos humanos y como dije, mi compromiso no es con otro país. Chile no va a seguir otro modelo. Y si soy presidente de Chile, que espero serlo, porque creo que le haría bien al país la contribución que yo podría hacer, humildemente hablando, pero de verdad que lo pienso, porque me siento preparada para ese desafío, vamos a construir nuestro propio modelo de desarrollo”.

PURANOTICIA