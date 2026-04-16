Jeannette Jara arremete contra plan de Reconstrucción Nacional y afirma que "no puede avanzar en el Congreso"

El enfoque impositivo de la propuesta que el Ejecutivo ingresará al Parlamento durante los próximos días fue el blanco de las duras críticas emitidas por la exministra Jeannette Jara. La exautoridad apuntó sus dardos directamente contra el plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno.

Durante un encuentro que sostuvo con representantes de pequeñas y medianas empresas, la exsecretaria de Estado argumentó que las directrices del proyecto favorecen a una minoría en desmedro del grueso de la ciudadanía. "La rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una pyme, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura: es para los empresarios más ricos del país", aseveró.

Bajo esa misma premisa, la exautoridad desestimó la defensa que ha hecho La Moneda sobre los alcances de la normativa. "Y aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos", complementó.

Para Jara, la estructuración de esta iniciativa obedece a conveniencias particulares y deja de lado el beneficio de la mayoría. "No está pensando en el bienestar común, sino en privilegiar a un grupo reducido de la población, con el cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos", puntualizó.

Al detallar los puntos más conflictivos del texto, la exministra hizo hincapié en la reintegración del sistema tributario y en la posible caída de los gravámenes para las grandes corporaciones. "Junto con bajarle la tasa a las grandes empresas, están generando un descuento completo, algo que recién se había superado hace pocos años", advirtió.

Otro elemento que encendió las alarmas de la exautoridad es la invariabilidad tributaria que sugiere el proyecto, lo que a su juicio coartaría el debate legislativo a futuro. "No solo quieren imponer esta reforma ahora, sino que además no quieren que se vuelva a discutir por varios años, dejando desfinanciado al Estado de Chile", remarcó.

Los reproches de la exsecretaria de Estado no se limitaron al plan de reconstrucción, sino que se extendieron a la conducción financiera general, apuntando específicamente al valor de los combustibles. "Se está haciendo pagar el costo a la gente. El próximo mes la inflación va a ser más alta y eso se va a notar en el bolsillo de las personas y en el valor de la UF", proyectó.

Frente a este panorama, descartó de plano que el país atraviese por una crisis que valide las acciones urgentes que promueve la administración actual. "No tenemos el desastre económico que quieren instalar para hacer cursar estas propuestas como de emergencia, siendo que son ellos los que están creando la emergencia", enfatizó.

A modo de cierre, instó a detener el avance de este proyecto en su tramitación legislativa. "Lo que hicieron ayer (…) es increíble. No puede avanzar en el Congreso Nacional y la ciudadanía tiene que informarse de estos temas porque van a influir mucho en el devenir del pueblo chileno", sentenció.

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