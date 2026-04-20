Jeannette Jara acusa "nostalgia por la dictadura" en plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast

La exministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó el proyecto de Reconstrucción Nacional que fue anunciado en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Tele13 Radio, la exautoridad dijo que votaría a favor de la idea de legislar el proyecto, pero sobre la propuesta de rebaja del Impuesto de Primera Categoría, planteó que "no estoy de acuerdo principalmente porque el punto no se trata solo del número. Aquí se compara el 27% que se paga en Chile con el 23% promedio OCDE, pero el sistema tributario es mucho más que un número, es mucho más que una tasa que se aplica directamente".

"En Chile, por ejemplo, existe un sistema en el cual el impuesto que paga la empresa parcialmente es descontado por los socios, cuando pagan su impuesto personal. (...) El Gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura", añadió.

La exsecretaria de Estado sostuvo que “quieren reponer el FUT, que es un grave retroceso para un sistema tributario, quieren reponer la integración del sistema completa que recién se logró subsanar, en parte, digamos, en la reforma que impulsó el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, quieren además imponer la inviabilidad tributaria, eso también viene de la dictadura".

"No les basta solamente con querer desfinanciar el Estado, porque eso es lo que va a ocurrir, más allá de los supuestos que ellos puedan hacer que esto va a aumentar en un futuro eventual la inversión, cosa que es bien discutible, digamos, porque la evidencia no es clara en este tema", manifestó.

DICTÁMENES DEL TRABAJO

En cuanto a los dictámenes de la Dirección del Trabajo para la implementación de la rebaja de la jornada laboral a 42 horas semanales a partir del 26 de abril, la excandidata afirmó que “el Gobierno lo que ha hecho es tratar de generar ciertos simbolismos de que con ellos cambia todo, pero yo dije que con las 40 Horas no van a poder hacer nada".

Y explicó que "lo que ha hecho la Dirección del Trabajo, además de generar cierta incertidumbre a la hora de aplicar la norma a aquellos que están en el 22 inciso segundo del Código del Trabajo. Es decir, los que no tienen jornada, los que están excluidos de jornada, como los periodistas, en general el efecto de los dictámenes es nulo. Las 40 horas se tienen que cumplir".

"Yo lo que creo es que lo que quisieron hacer es, como la principal prioridad del Ministerio del Trabajo, usted sabe que fue el 11 de marzo, sacar el mueble que había, no sé cómo expresarlo, pero que decía 40 Horas. Eso fue lo primero que hizo el Ministerio del Trabajo", indicó.

En ese sentido, la exministra del Trabajo argumentó que “dicen que van a reestudiar todo el sistema de 40 Horas, en realidad para meter dos interpretaciones nuevas respecto de cómo se aplican las 40 horas, pero de bajo impacto. Dicen que van a combatir la migración y empiezan a construir una zanja. Dicen que van a combatir el crimen organizado, pero en realidad lo que están haciendo es como que la ministra de Seguridad sale a andar en las patrullas policiales, cosa que las patrullas policiales no necesitan a un ministro arriba para su operativo. O sea, hay mucho simbolismo”.

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