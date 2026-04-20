Javier Olivares se abre a respaldar el plan de Reconstrucción Nacional tras cita de su bancada con el Gobierno

El diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, abordó la reunión de su bancada con el Gobierno en el marco del plan de Reconstrucción Nacional. Tras el encuentro, el legislador dejó entrever un posible respaldo a la iniciativa, al señalar la necesidad de “hacer algo para que las cosas puedan cambiar”.

El acercamiento impulsado por el Ejecutivo fue calificado positivamente por el legislador, quien hizo hincapié en que su comité parlamentario necesita mantener un “diálogo fluido” con las autoridades. Respecto a este trato político, el representante del PDG fue enfático: “Creo que mirarlo o seguir mirándolo por debajo del hombro no es el camino correcto, y no por mí, porque esto no radica en Javier Olivares, radica principalmente en los otros 12 diputados también que están dentro de la bancada”.

Frente a la tramitación de la iniciativa, el congresista dejó clara la posición de su grupo, asegurando que “nosotros vamos a votar siempre a conciencia, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa”. Pese a esta disposición, cuestionó que aún no se conozcan las especificaciones exactas del plan gubernamental, advirtiendo que “Cuando lo podamos leer, lo podamos analizar en su mérito, vamos a poder entender de qué manera viene este proyecto”.

De esta forma, el diputado abrió la puerta para viabilizar la Ley Miscelánea en el Congreso. Para justificar esta eventual aprobación, planteó la siguiente disyuntiva: “Aquí la cosa es: ¿queremos seguir así o vamos a hacer algo para que las cosas puedan cambiar poco a poco y después vamos arreglando en el camino? Yo creo que va por el segundo camino que le acabo de mencionar”.

Finalmente, el parlamentario reiteró la relevancia de mantener los canales abiertos con La Moneda. En ese sentido, recalcó que “las conversaciones por parte del Ejecutivo siempre son fundamentales, siempre son importantes, y nuestra postura siempre ha sido la gente, lo que beneficia a la gente y también, obviamente, lo que beneficie al país”.

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