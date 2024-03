Jaime Quintana por segundo aniversario del Gobierno: “El Socialismo Democrático está vigente, pero no es capaz de gobernar solo”

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, evalúo la administración del Presidente Gabriel Boric previo al segundo aniversario del Gobierno.

En conversación con La Tercera, Quintana comentó que el Gobierno “ha logrado normalizar el país. Veníamos saliendo de la mayor crisis social en 30 años y hoy tenemos un país que funciona, donde los negocios pueden abrir y los estudiantes ir a clases. Hay cosas que mejorar, pero en lo grueso el Presidente ha logrado normalizar el país”.

En ese sentido, mencionó que “se han cometido muchos errores en los primeros dos años y probablemente en los que vengan se van a mantener algunos. Espero que sean los mínimos” y señaló que el desempeño se debe a “que partió un gobierno con escasa experiencia en los distintos niveles: ministeriales y también más abajo. Pero también viene enfrentando fuertes contingencias que obligan a hacerse cargo”.

Al ser consultado sobre el peor error del Gobierno, el timonel del PPD sostuvo que los indultos “fueron un error de magnitud. Las consecuencias se pagaron durante largo tiempo. Pero el Presidente logró enmendar ese rumbo. Hoy un error como ese no lo volvería a cometer”.

Por otro lado, Quintana argumentó que ha buscado respaldar al Gobierno “en la inmensa mayoría de los temas. Y estamos obligados a seguir tejiendo una gran coalición para el futuro, incluso más allá de este Gobierno”.

“La mejor forma de alcanzar eso en el mediano plazo es que tanto el FA como el Socialismo Democrático se fortalezcan y potencien sus identidades, para luego converger en una plataforma programática común”, aseguró.

Sobre el estado actual del Socialismo Democrático, indicó que existe “claridad de que nuestra identidad y la mirada sobre el futuro son distintas a las del FA. Pese a ello, tenemos que esforzarnos por que los entendimientos perduren más allá de esta administración”.

“El Socialismo Democrático está vigente y tendrá que tener carta presidencial. Lo propio tendrán que hacer el FA, el PC. Si concordamos en que se requiere una gran coalición para el futuro, al estilo del Frente Amplio uruguayo, se tiene que ser generoso y construir mejores relaciones”, recalcó.

Asimismo, el parlamentario afirmó que “si bien el Socialismo Democrático está vigente y vital, no es capaz de gobernar solo. El FA en algún momento llegó con una lógica de sustitución y eso claramente está superado. Entienden que por sí solos no pueden gobernar. Para gobernar y formar una gran alianza de gobierno, se requiere dar pasos y no basta solo estar vinculados a través de un gobierno”.

