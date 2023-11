Iván Moreira y propuesta de nueva Constitución: "Terminó siendo la de republicanos; y nosotros, arroz graneado de ellos"

El senador Iván Moreira confirmó que está pensando en renunciar a la UDI, debido a que la colectividad trató de parecerse ideológicamente al Partido Republicano, con posturas más duras y conservadoras, algo que considera un error.

Esta intención fue expresada por el parlamentario el 5 de noviembre pasado, cuando escribió en redes sociales que "estoy en reflexión de renunciar a la UDI. De verdad los quiero mucho, tantos años juntos, pero me siento incómodo en el partido (...). Desde ya, renuncio a la designación que me hicieran como representante del Senado a la Comisión Política”.

Y en las últimas horas publicó que "ésta terminó siendo la Constitución de republicanos; y nosotros, arroz graneado de ellos, sin marcar diferencia. Si se aprueba, no será el triunfo de Chile, será triunfo de José Antonio Kast o republicanos. Voto «A favor» porque me siento entre la espada y la pared”.

“Efectivamente tengo algunas diferencias con parte de la directiva de la UDI y no es ningún secreto que he conversado este tema con el Presidente. Esa es la nueva generación que queremos, personas como (Javier) Macaya que tienen amplitud de mente, porque o si no, nos vamos a quedar en la habitual competencia con el fundamentalismo de republicanos”, dijo Moreira a La Tercera.

Finalmente sostuvo que “he pensado en renunciar, y hoy día en política no descarto absolutamente nada porque no me gusta el rumbo que algunos dirigentes de la UDI están llevando adelante”.

