Irina Karamanos y su rol como Primera Dama: "Si no fui electa para gobernar, no voy a gobernar"

La ex Primera Dama, Irina Karamanos, aseguró que dejó el cargo el 29 de diciembre de 2022 porque "ser pareja de alguien no es haber sido electa, y si no fui electa para gobernar no voy a gobernar".

En entrevista con Vein Digital, la socióloga, activista feminista y ex pareja del Presidente Gabriel Boric, señaló que "tomé la investidura de Primera Dama para poder desvestir la reiteración de esa figura y ese lugar".

"Cualquier persona que le dan poder y quiera hacer el bien, el lugar de Primera Dama es perfecto porque se pueden efectivamente hacer muchas cosas buenas: es una privilegiada oportunidad y suena muy atractivo poder presentar buenos proyectos que tengan un impacto en mucha gente", añadió.

"Pero ese no es el tema, el tema es ¿por qué esa persona? Y la respuesta es simple y llanamente: porque es pareja del Presidente. Y ese es el pecado original del cargo si uno se pone lentes del siglo XXI, porque hoy en día tenemos ministerios que hacen las políticas sociales, de género y sobre los temas que tradicionalmente se asocian a las Primeras Damas.

Luego, enfatizó que "hoy podemos votar por líderes mujeres, en cambio una Primera Dama no es una figura electa. Ser pareja de alguien no es haber sido electa, y si no fui electa para gobernar no voy a gobernar".

También expresó que "mi convicción en esto tuvo que ver con valores democráticos, no con caprichos. Algunas personas pueden pensar que salir de la figura de Primera Dama es un rechazo personal a un privilegio dado, yo creo que es un decidido rechazo político a un poder que no pertenece".

Además, admitió que "fue muy agotador. Hubiera sido más fácil simplemente seguir la corriente como cualquier figura política que quiera promocionarse a sí misma y armar una carrera, pero honestamente yo además de no buscar eso, jamás me alumbraría desde la sombra de una pareja".

"Creo que fue una misión que traté de hacer lo más rápido posible, necesario y eso tuvo consecuencias en mi salud, pero mi convicción política iba primero y no me arrepiento", concluyó.

