IPC no registra variación durante junio y la inflación del año se mantiene en un 4,3%

En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,8% en el año y de 4,3% a doce meses, según informó el INE.

Ocho de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacó la de transporte (-1,3%) con -0,181 puntos porcentuales (pp.).

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,273pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), que presentó una incidencia de 0,169pp.

Las restantes divisiones con contribuciones positivas aportaron en conjunto 0,264pp.

Las principales bajas fueron las gasolinas con una disminución mensual de 2,5%, el diésel con -8,0% y el transporte aéreo internacional con -5,6%.

En tanto, las mayores alzas fueron el pan con un crecimiento de 4,5% mensual, los vinos con 3,9% y alimentos adquiridos en restaurantes con 0,6%.

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