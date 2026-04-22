Investigan secuestro de empresario insulino-dependiente de 84 años en San Miguel

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el presunto secuestro de un empresario del rubro ferretero, de 84 años, insulino-dependiente, que la tarde de este martes 21 de abril fue interceptado por desconocidos cuando llegaba a su domicilio en la comuna de San Miguel. No se ha informado sobre la exigencia de un rescate.

De acuerdo al registro de imágenes, el empresario sufrió una encerrona en la intersección de calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, cuando se trasladaba en su camioneta. Tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos, para luego ser llevado con rumbo desconocido.

El vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular en el sector de Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, a dos cuadras del hecho inicial y a corta distancia del domicilio del empresario.

Paola Torres, familiar del empresario, señaló que "no hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, solo se lo llevaron a él. Entonces es netamente un secuestro. Son tres autos que venían atrás de él".

"Deben haber estado esperándolo afuera de su casa. Por favor, tengan un poco de empatía. Es una persona de la tercera edad, insulino-dependiente, cada seis horas él necesita su medicamento. Necesitamos que se resuelva", agregó.

Por instrucciones de la fiscalía, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE Antisecuestro de la PDI, que en estas situaciones no emite declaraciones.

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