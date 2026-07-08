Investigan ataque a balazos en Quinta Normal que dejó a dos heridos graves: adulto mayor está en riesgo vital

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan un ataque a balazos registrado en la comuna de Quinta Normal, hecho que dejó a dos personas gravemente heridas, entre ellas un hombre de 77 años que permanece en riesgo vital internado en el Hospital Félix Bulnes.

La investigación por doble homicidio frustrado se inició durante la tarde del martes, luego de que cinco personas llegaran en un vehículo hasta el recinto asistencial trasladando a los dos lesionados, un hombre de 44 años y el adulto mayor.

Debido a la gravedad del hecho, personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano y detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI concurrieron al hospital para realizar las primeras diligencias. Entre las hipótesis que se investigan no se descarta un eventual ajuste de cuentas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque ocurrió en la intersección de Samuel Izquierdo con Calle 7, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto disparó en reiteradas ocasiones contra los ocupantes de un vehículo, para luego escapar del lugar.

Sobre las diligencias, el comisario de la Brigada de Homicidios, Marcelo Navarro, indicó que "se puede establecer que el autor del hecho sería una persona, la cual efectúa múltiples disparos en contra de las víctimas, que serían del sector, se encontraban transitando y le efectúan los disparos".

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