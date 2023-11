Interior por cubanos fugados de los Panamericanos: "Hay la mejor disposición del Gobierno por atender la solicitud"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó sus dichos sobre el "turismo" de los atletas cubanos que pidieron refugio en Chile y aseguró que usó ese término cuando aún no estaban presentadas las solicitudes.

En su visita a Panguipulli, región de Los Ríos, señaló que “hasta ese día (miércoles) nosotros no teníamos ninguna solicitud de los atletas, no sabíamos si ellos tenían intención de solicitar o no, como actualmente ha pasado, el refugio".

"Hecha la solicitud, se va a tramitar con toda la prioridad y prontitud que requiere, y hay la mejor disposición del Gobierno por atender la solicitud”, añadió.

ENTREGA DE ALCALDE

La titular de interior también abordó la posibilidad de que el alcalde Juan Carlos Reinao se entregue ante la Justicia, luego de ser formalizado por diversos delitos de índole sexual y quien no se entregó para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.

“Si el Alcalde reclama su inocencia, cosa de lo que ciertamente tiene derecho, lo que debe hacer es reclamarlo ante el tribunal y para eso presentar su declaración, testigos, evidencia. Esa es la manera en que opera un estado de derecho", dijo.

Añadió que "esperamos que eso suceda en lo más inmediato porque cada día que pasa genera una gran indignación ciudadana, que una autoridad pública no esté presente desde el mismo momento en que es convocado por la justicia”.

