Incautan más de 100 plantas de marihuana y armamento en vivienda de Quinta Normal

Carabineros desbarató un cultivo ilegal de cannabis al interior de una vivienda en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, en un procedimiento que además permitió incautar un arma hechiza.

Las diligencias fueron desarrolladas por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, quienes reunieron antecedentes que apuntaban a la existencia de un sistema de cultivo de cannabis sativa en un inmueble ubicado en calle Porto Seguro.

Con esos antecedentes, los efectivos policiales ingresaron de manera voluntaria al domicilio y, una vez en el interior, detectaron un sistema de cultivo “indoor”, equipado con ventilación artificial para mantener las plantas en crecimiento.

El mayor Daniel Barrera, comisario de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, destacó que “luego de haber concretado esas diligencias, se establece fehacientemente que en determinado domicilio existía la presencia de 115 plantas de cannabis sativa lista para su cultivo, posterior proceso y, evidentemente, la venta”.

Asimismo, añadió que “se logró establecer además la presencia de un arma a fogueo adaptada para el disparo con su respectiva munición y, a raíz de este procedimiento, se logra la detención de una ciudadana de nacionalidad chilena mayor de edad, poniendo estos antecedentes en conocimiento del ministerio público”.

La mujer detenida quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para determinar el origen y el eventual destino de la droga y del armamento incautado.

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