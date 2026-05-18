"Inaceptables": Canciller Pérez Mackenna condena insultos racistas de ejecutivo chileno detenido en vuelo de LATAM

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, condenó los insultos racistas y homofóbicos protagonizados por el ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini, quien fue detenido tras un incidente ocurrido a bordo de un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta entre Sao Paulo y Frankfurt.

En entrevista con Tele13 Radio, el canciller lamentó lo sucedido y calificó como inaceptables las expresiones emitidas por el empresario chileno durante el altercado.

"La verdad que es lamentable, yo condeno enérgicamente lo que ha ocurrido ahí, las palabras de esta persona son, a mi juicio, inaceptables”, señaló el secretario de Estado.

La autoridad también manifestó su pesar porque el episodio involucrara a un ciudadano chileno y subrayó que el caso ahora quedará en manos de la justicia brasileña.

“Qué pena que sea un connacional que esté enfrentado a ese tipo de comportamiento. Esto es un tema que obviamente va a quedar en manos de la justicia brasilera", agregó.

Pérez Mackenna indicó además que el consulado chileno ya tomó contacto con los cercanos del detenido con el objetivo de resguardar que se respeten sus garantías legales durante el proceso judicial.

“Nuestro cónsul ha tomado contacto con sus familiares para asegurarse de que sus derechos estén respetados, pero, claro, es lamentable", sostuvo.

Consultado sobre el eventual respaldo del Gobierno al empresario, el canciller aclaró que se trata de una situación de carácter personal y no institucional, aunque precisó que se brindará la asistencia consular habitual.

“No es tema de la Cancillería, esto es un tema personal. Ahora, obviamente que sí vamos a apoyar, como a cualquier chileno, asegurando que sus derechos estén respetados, pero hasta ahí llegamos, es un tema de la justicia brasilera", explicó.

Por otro lado, la empresa Landes, dedicada al rubro de productos marinos y donde se desempeñaba Germán Naranjo Maldini, también se refirió públicamente al incidente. La compañía lamentó la conducta de su ejecutivo durante el vuelo de Latam contra un ciudadano brasileño y confirmó que fue apartado de sus funciones.

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