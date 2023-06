Ignacio Achurra arriba al Gobierno como director de la División de Organizaciones Sociales: designación desata críticas en la oposición

El actor Ignacio Achurra se sumó como parte del Gobierno bajo el cargo de director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), repartición dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).

El exconvencional constituyente militante de Convergencia Social (CS) se hará cargo del puesto en reemplazo de Javiera Hausdorf, quien será trasladada hasta la sección de Avanzada Presidencial.

Esta subdivisión es dirigida por César Vargas, quien tomó las riendas luego de que la población se quejara de no poder asistir al acto del Combate Naval de Iquique el 21 de mayo, acusando que el presidente Gabriel Boric, como máxima autoridad, debía tomar cartas en el asunto.

Según relata la página web de la DOS, su misión es "facilitar la comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil, promoviendo la participación ciudadana y dando herramientas a las organizaciones sociales para fortalecer el rol que desempeñan en beneficio de la comunidad".

Y desde la oposición criticaron la designación, vía Twitter, el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, recordó un tuit donde el exconstituyente pedía "hacer parte del nuevo Chile" a "la primera línea", en el marco del estallido social.

"Presidente Gabriel Boric, ¿le parece coherente a avanzar en clima de diálogo y acuerdos, el nombrar a cargo de la relación con las organizaciones sociales a alguien que descalifica a los que piensan distinto y tiene condescendencia- por decir lo menos- con la violencia?", escribió el parlamentario.

Mientras que su par republicano José Carlos Meza acusó que con el nombramiento "se mantiene la cuota, se celebra la cuota".

En tanto, el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente (PDG), advirtió que "siempre se habló de meritocracia, de los pitutos, que no se iban a contratar amigos. Y lo único que estamos viendo en este Gobierno es contrataciones de amigos".

Oyarzo cuestionó que debieron pasar "cinco días para que se fuera Fernando Araos (exsubsecretario de Redes Asistenciales), una persona incompetente, que cometió negligencias y errores. Y hoy día, nos enteramos que contratan en la DOS a Ignacio Achurra, exconvencional que viene de un desastre".

En tanto, el parlamentario UDI Sergio Bobadilla rememoró que Boric "hizo una promesa tóxica: que terminaría con los pitutos y el amiguismo, cosas que obviamente no ha cumplido".

Desde el oficialismo, el senador Fidel Espinoza se sumó a las críticas, indicando que en el Gobierno "no han entendido nada de nada. Siguen siendo premiados los ex convencionales que nos llevaron al despeñadero con un texto constitucional que fue rechazado ampliamente. Ya no vale la pena decirles nada mas. Obtusos y soberbios".

Quien respaldó a Achurra fue el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista. "Ellos consideran que a quien hay que nombrar es a un enemigo, a alguien que el Presidente no conoce, a alguien que no se sabe que quien es. Es totalmente absurda la crítica, el Presidente está nombrando a alguien porque considera que tiene los méritos necesarios para llevar adelante esa tarea", señaló el legislador a 24 Horas.

Hirsch afirmó que a Achurra "hay que darle el tiempo para que la pueda desarrollar. Y que luego lo evalúen, que digan si lo hizo bien o mal".

