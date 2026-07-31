Identifican a dos alumnos como sospechosos del crimen de escolar en San Bernardo

La policía tiene identificados a dos sujetos de interés por el homicidio con arma blanca de un estudiante de 16 años, ocurrido al exterior de un colegio de San Bernardo.

Se trata de dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima, el Liceo Polivalente Santiago de Compostela, ubicado en calle Ramón Freire, donde se produjo una riña con arma blanca entre adolescentes con uniforme.

El fallecido es un menor de nacionalidad venezolana que habría mantenido una discusión con otros dos alumnos al interior del liceo, tras lo cual se enfrentaron en el exterior del establecimiento.

La víctima sufrió una puñalada en el tórax que le provocó la muerte en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso comenzó a ser investigado por el OS9 de Carabineros.

Al respecto, el fiscal Patricio Rosas informó que "mantenemos al menos dos personas blancos de interés, respecto de las cuales las diligencias son absolutas para identificar, ubicar y vincular".

"La interacción entre todos ellos obedecería a la participación de personas de la misma comunidad escolar", añadió el fiscal.

INTERVIENE EL MINEDUC

En tanto, el Mineduc declaró que "ante el doloroso fallecimiento de un estudiante del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, desde el Ministerio de Educación lamentamos estos hechos y comprometimos nuestro apoyo a la comunidad educativa".

Por su parte, la Superintendencia de Educación informó que "tras tomar conocimiento de los hechos ingresamos una denuncia de oficio de carácter urgente y activamos los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones críticas, iniciando las acciones correspondientes para recabar antecedentes y determinar las medidas que procedan en el ámbito de nuestras competencias".

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