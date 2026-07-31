Hombre muere tras recibir disparo en el tórax en medio de un tiroteo en Cerro Navia

Un hombre que caminaba por una calle de Cerro Navia murió tras quedar en medio del fuego cruzado entre dos sujetos que se enfrentaron a balazos en la vía pública.

El hecho ocurrió en calle Alpatacal, donde dos o tres desconocidos iniciaron un tiroteo que alcanzó a un peatón identificado inicialmente como un adulto chileno, quien falleció en el mismo lugar por un impacto en el tórax.

Carabineros concurrió al lugar tras recibir las primeras denuncias y constató la muerte de esta persona. En cuanto a los sujetos del enfrentamiento, se dieron a la fuga.

Cabe hacer presente que en el lugar quedó abundante evidencia balística.

Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la PDI.

En el lugar, el fiscal ECOH Claudio Orellana informó que la víctima tenía "algún tipo de incapacidad, no logra escapar a esta situación y termina falleciendo producto de al menos un impacto balístico".

El fiscal añadió que que "hasta ahora, lo que se ha podido establecer es que no estaba directamente vinculada con los disparos".

PURANOTICIA