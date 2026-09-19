Homicidio en La Pintana: menor muere baleado y su hermano queda en riesgo vital

Un nuevo homicidio se registró durante la madrugada de este sábado en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de La Pintana, donde un menor de 16 años murió tras ser atacado a balazos por desconocidos. Su hermano de 27 quedó en riesgo vital.

El ataque se produjo en el interior de la población Santo Tomás, cuando ambos hermanos se dirigían a su domicilio. De improviso apareció un vehículo con sujetos que les dispararon y se dieron a la fuga.

El adolescente murió en el mismo lugar, mientras que su hermano fue trasladado por familiares a un recinto asistencial, donde se encuentra en riesgo vital. El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre los motivos de ataque, el fiscal ECOH Ignazio Rivera indicó que se investiga una riña que las víctimas habrían sostenido con desconocidos en una fonda de Maipú. Sin embargo, no se descartan otras hipótesis.

OTROS TRES HOMICIDIOS DE FIESTAS PATRIAS

Este crimen se suma a otros tres homicidios registrados durante Fiestas Patrias en la Región Metropolitana. Hasta la tarde de este sábado, el último había sido un asesinato a golpes que se produjo en la comuna de La Granja, en medio de una riña entre personas en situación de calle.

Previamente, en la misma comuna, pero en la madrugada del viernes un hombre de 50 años, chileno, fue asesinado de un disparo en la espalda. Los hechos ocurrieron en el Pasaje 6, donde la víctima -vecino del sector- sostuvo una discusión con un desconocido quien le disparó en múltiples ocasiones y se dio a la fuga.

También en la madrugada del viernes, pero en el barrio Franklin de la comuna de Santiago, un hombre de 42 años, de nacionalidad colombiana, fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un vehículo en calle San Diego. La víctima fue atacada a disparos por desconocidos que al parecer se trasladaban en vehículo y que luego se dieron a la fuga.

PURANOTICIA