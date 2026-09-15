Hombre muere baleado tras recibir a tres desconocidos en su departamento en Pudahuel

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan el homicidio a balazos de un hombre, hecho registrado durante la noche de este lunes 14 de septiembre en Pudahuel.

El crimen ocurrió en un block de departamentos ubicado en avenida General Bonilla, hasta donde llegaron tres desconocidos a reunirse con la víctima.

De acuerdo a los primeros antecedentes del caso, la víctima bajó a recibir a los sujetos y cuando ingresaban al departamento se produjo una discusión.

Uno de los individuos le disparó en dos oportunidades a la víctima, quien murió en el mismo lugar. Luego, los desconocidos se dieron a la fuga en un vehículo.

El asesinato comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizaron los primeros peritajes en el lugar.

Sobre lo ocurrido, el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado, Esteban Silva, indicó que "se produce este altercado en que la víctima resulta con algunos impactos de bala que le provocan la muerte en el lugar y después los sujetos huyen".

PURANOTICIA